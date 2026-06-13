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Стубб: России и Европе нужно возобновить диалог

Финский лидер отметил, что в конечном итоге европейским странам будет необходимо взаимодействовать с Россией и на уровне ЕС.
Дарья Ситникова 13-06-2026 02:29
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в будущем Россия и страны ЕС должны восстановить контакты на международном уровне. Его слова приводит телекомпания Yle.

«В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии - на двустороннем», - сказал он.

С его слов, рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам. Это произойдет как в общеевропейском формате, так и в двустороннем, пишет RT.

Финский лидер уже неоднократно призывает Европу первой начать диалог с Россией. Он также отмечал, что если этот шаг потерпит неудачу, то это может сделать «евротройка».

Кроме того, Стубб заявлял, что у России нет причин нападать на страны Балтии. Он подчеркнул, что якобы видит отчеты спецслужб и «внимательно изучает их».

#Россия #в стране и мире #ЕС #Финляндия #переговоры #Александр Стубб
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