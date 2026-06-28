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Закрытие границы с Россией ударило по ряду городов Финляндии

Эксперт отметил беспрецедентный шаг закрытия границы в условиях отсутствия вооруженного конфликта между государствами.
Дарья Ситникова 28-06-2026 18:58
© Фото: IMAGO, Markku Ulander, Globallookpress

Приграничные города Финляндии понесли серьезный экономический ущерб из-за закрытия пограничных переходов в Россией. Об этом заявил исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого», - отметил эксперт.

С его слов, особенно пострадали населенные пункты, которые находятся рядом с российской границе. В особенности Иматра.

Нильсен также назвал закрытие границы беспрецедентным решением. Он отметил, что его приняли без вооруженного конфликта между двумя государствами.

Портал Konkurssilista ранее сообщил, что свыше 300 финских компаний обанкротились из-за закрытия границы с Россией. Города, находящиеся в приграничных зонах, столкнулись с экономическими сложностями. В результате предприятия, большинство из которых относятся к гостинично-ресторанному бизнесу, объявили о закрытии.

#Россия #Финляндия #экономический ущерб #закрытие границы #Хенрик Нильсен
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