Закрытие границы с Россией ударило по ряду городов Финляндии

Приграничные города Финляндии понесли серьезный экономический ущерб из-за закрытия пограничных переходов в Россией. Об этом заявил исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого», - отметил эксперт.

С его слов, особенно пострадали населенные пункты, которые находятся рядом с российской границе. В особенности Иматра.

Нильсен также назвал закрытие границы беспрецедентным решением. Он отметил, что его приняли без вооруженного конфликта между двумя государствами.

Портал Konkurssilista ранее сообщил, что свыше 300 финских компаний обанкротились из-за закрытия границы с Россией. Города, находящиеся в приграничных зонах, столкнулись с экономическими сложностями. В результате предприятия, большинство из которых относятся к гостинично-ресторанному бизнесу, объявили о закрытии.