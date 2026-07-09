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Самолеты ВВС США кружат над Персидским и Оманским заливами

В небе над заливами по меньшей мере пять самолетов-заправщиков.
Виктория Бокий 09-07-2026 23:38
© Фото: Sra Adriana, Jordan-Alcaniz U.S, Globallookpress

Самолеты ВВС США подняли в воздух над Персидским и Оманским заливами, а также прилегающими территориями. Это произошло на фоне обострения ситуации между Соединенными Штатами и Ираном.

На данный момент в небе над заливами по меньшей мере пять самолетов-заправщиков. Речь идет о трех Boeing KC-135R Stratotanker и двух Boeing KC-46A Pegasus. Кроме того, в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что американский президент Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, прибыв в Анкару на саммит НАТО. Как долго США планируют наносить удары по Ирану – неизвестно, решение на этот счет будет приниматься по итогам оценки результатов атак.

Тогда же глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что больше не хочет иметь дело с иранцами, поэтому собирается обсудить с посредниками вопрос о завершении мирных договоренностей между странами.

О возобновлении ударов по Ирану стало известно в ночь на 8 июля, когда на иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели шесть взрывов. В Пентагоне назвали это ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

#самолеты #сша #Дональд Трамп #Иран #ВВС США #Персидский залив #Оманский залив
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