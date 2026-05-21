Сокращение американского военного присутствия в Европе может нарушить все антироссийские планы НАТО. Об этом сообщил журнал Junge Welt (JW).

Как отмечает издание, в Западной Европе военный подход всегда сводится к победе над Россией любым способом. Но с приходом Дональда Трампа к власти в США в регионе возникли условия отсутствия надежной внешней политики. Из-за этого ситуация с военным планированием быстро меняется.

«Европейские члены НАТО изо всех сил пытаются сохранить свой фронт против России, в первую очередь за счет финансовых вливаний Германии. Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена», - говорится в материале.

Напомним, 30 апреля Трамп сообщил о планах сократить дислоцированный на территории Германии американский контингент. Заявление было сделано после критики американского лидера, прозвучавшей в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.