JW: вывод войск США разрушит стратегию НАТО против России

Обстановка с отсутствием надежной внешней политики кардинально меняет военные планы.
Глеб Владовский 21-05-2026 08:27
© Фото: US Joint Staff, via Globallookpress.com

Сокращение американского военного присутствия в Европе может нарушить все антироссийские планы НАТО. Об этом сообщил журнал Junge Welt (JW).

Как отмечает издание, в Западной Европе военный подход всегда сводится к победе над Россией любым способом. Но с приходом Дональда Трампа к власти в США в регионе возникли условия отсутствия надежной внешней политики. Из-за этого ситуация с военным планированием быстро меняется.

«Европейские члены НАТО изо всех сил пытаются сохранить свой фронт против России, в первую очередь за счет финансовых вливаний Германии. Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена», - говорится в материале.

Напомним, 30 апреля Трамп сообщил о планах сократить дислоцированный на территории Германии американский контингент. Заявление было сделано после критики американского лидера, прозвучавшей в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

