Бойцы группировки войск «Восток» расширяют зону контроля на Запорожском направлении и в Днепропетровской области. Дальневосточники зачищают отдельные населенные пункты от разведчиков и выживших с прошлых вылазок штурмовиков ВСУ: уничтожаются и группы поддержки, пытающиеся оказать помощь своим, а так же их техника.

Тем временем войска противовоздушной обороны группировки «Восток» предотвращают удары украинских боевиков по нашим городам и селам, прикрывают и пехоту, которая сейчас расширяет буферную зону. Вдоль всей линии боевого соприкосновения расположены «Буки». Неприятель не может пробить линии противовоздушной обороны.

Боевики пытаются дотянуться небольшими дронами, которые своим обилием снижают прежние спринтерские темпы продвижения группировки войск. Поэтому за небом постоянно следят группы прикрытия, вооруженные автоматами и «Елками» - это дрон-перехватчик с элементами искусственного интеллекта. Он эффективен на дистанции до двух километров.

«Нажал на спусковой крючок, подождал три секунды, наводишь на летящий объект. Дрон-перехватчик летит и сбивает. Штука очень удобная. Начали использовать недавно», - рассказал военнослужащий.

На вооружении «Востока» «Елки» около месяца. Перехватчик без взрывчатки. Атакует скоростью под 200 км\ч. Идет на таран и разносит дроны ВСУ – от самолетного типа до гексокоптеров и на оптоволкне.

Сейчас бои идут за Великомихайловку, Тихое, Коломийцы и Добропасово. Со стороны Братского воины-дальневосточники наступают на Вольное, Новоскелеватое и Писанцы. Освободив их, получится выйти к Черненково и Левадному - так удастся взять в полукольцо в Покровском формирования киевского режима. Это важный участок фронта - в поселке у ВСУ центр логистики. Через него проходит трасса Донецк-Запорожье.