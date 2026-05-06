Напечатанные на 3D-принтере «Елки» протаранили дроны ВСУ на скорости 200 км/ч

Легкие и недорогие беспилотники расчищают небо на Добропольском направлении.
Павел Кутаренко Константин Денисов 06-05-2026 06:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации бойцы группировки «Центр» продавливают оборону ВСУ на Добропольском направлении. Наступают широким фронтом - от Сергеевки и Белицкого до Нового Донбасса. А враг от бессилия посылает беспилоники атаковать мирные города и села. Остановить их - задача постов воздушного наблюдения.

Зенитчик Даниил Казаков показывает свое главное оружие против вражеских «птиц» - дрон-перехватчик «Елка». На подготовку - максимум 10 секунд. Перехватчик оснащен видеокамерой с системой искусственного интеллекта - если она захватит цель, то уже не упустит.

«Тут нет никакого взрывающего устройства, абсолютно полая, напечатана на принтере. Принцип действия - инерция, на скорости 200 км/ч, 40 м/с "Елка" поражает цель, ударяясь об нее», - рассказал боец.

Простая в использовании и недорогая в производстве «Елка» перехватывает как ударные, так и разведывательные дроны противника. Она сама высчитывает траекторию поражения цели на дальности до трех километров.

Из пулеметов и автоматов на постах воздушного наблюдения уничтожают те дроны, что летают совсем внаглую - низко и близко. Недавно удалось сбить ударный беспилотник самолетного типа, который выбрал целью наших зенитчиков.

«Он завис, был около трех метров у него размах крыла, мы в три ствола просто его разнесли. Первые 1,5 секунды страшно, а потом работаешь и знаешь, что ты не просто так здесь стоишь, твоя жизнь стоит того, чтобы защитить мирных жителей, это очень многое, и парней прикрываем», - рассказал стрелок-зенитчик Андрей Ивонин.

В зоне ответственности бойцов 838-го зенитного ракетного дивизиона 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» участок в несколько десятков километров. Пока наши войска продавливают оборону противника на широком фронте от Сергеевки и Белицкого до Нового Донбасса, сжимая «клещи» вокруг Доброполья, враг атакует беспилотниками  тыловые районы Донбасса, в том числе мирные города и села.

«В основном с запада заходят, в ночное время, но сейчас адаптировались и днем летают - самолеты, похожие на наши "Герани". Сразу обнаружение, в бинокли смотрим, передаем на посты», - рассказал стрелок-зенитчик Алексей Измоденов.

На этом участке наши посты воздушного наблюдения размещены через каждые два-четыре километра. Только за месяц здесь удалось сбить под сотню вражеских беспилотников.

#ВС РФ #беспилотники #ВСУ #наш эксклюзив #добропольское направление
