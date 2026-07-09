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Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

UIPM принял решение полностью снять все ограничения для российских пятиборцев всех возрастов.
Владимир Рубанов 09-07-2026 15:43
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все ограничения для российских спортсменов. Об этом сообщил журналистам министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В конце января исполком UIPM разрешил спортсменам до 19 лет выступать на всех турнирах под эгидой организации с российским флагом и гимном. Пятиборцы старше этого возраста до сих пор могли соревноваться только в нейтральном статусе.

UIPM принял решение полностью снять все ограничения для российских пятиборцев всех возрастов, уточнил Дегтярев. По его словам, процесс допуска россиян на мировые соревнования будет продолжаться. Министр напомнил, что несколько дней назад Международная федерация волейбола восстановила право российских команд участвовать в международных соревнованиях.

Решение UIPM было принято с учетом последних заявлений Международного олимпийского комитета, который ранее отменил все санкции против российских спортсменов. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России во вторник. Допуск россиян к турнирам оставлен на усмотрение международных федераций.

Современное пятиборье - спортивное многоборье, состоящее из пяти дисциплин: конкур (верховая езда), фехтование на шпагах, стрельба, бег и плавание. Термин «современное» используется для отличия от античного пентатлона, включавшего бег, борьбу, прыжки в длину, метание копья и диска.

#Спорт #санкции #допуск #международный олимпийский комитет #международные соревнования #современное пятиборье
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