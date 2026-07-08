МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов

Решение принято в соответствии с предыдущим постановлением администрации FIVB следовать рекомендациям исполкома МОК.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 19:06
© Фото: Telegram/volleyVFV

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», - заявили в Международной федерации волейбола.

Как говорится в заявлении, FIVB приняла это решение после постановления МОК временно восстановить статус Олимпийского комитета России. Кроме того, были отменены рекомендации об ограничениях для спортсменов из РФ.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что исполком МОК также отменил свое решение о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. По его словам, МОК призвал все федерации с вернуть флаг и гимн России на международные старты.

Напомним, в марте Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила национальные молодежные команды РФ до участия в европейских турнирах под флагом и с гимном страны. Эти старты являются отборочными на международные соревнования.

#Спорт #Россия #санкции #Волейбол
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 