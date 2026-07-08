Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», - заявили в Международной федерации волейбола.

Как говорится в заявлении, FIVB приняла это решение после постановления МОК временно восстановить статус Олимпийского комитета России. Кроме того, были отменены рекомендации об ограничениях для спортсменов из РФ.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что исполком МОК также отменил свое решение о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. По его словам, МОК призвал все федерации с вернуть флаг и гимн России на международные старты.

Напомним, в марте Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила национальные молодежные команды РФ до участия в европейских турнирах под флагом и с гимном страны. Эти старты являются отборочными на международные соревнования.