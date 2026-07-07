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МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

07-07-2026 17:40
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Globallookpress

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
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