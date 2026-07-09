МИД назвал дискриминацией идею ЕС запретить въезд участникам СВО

Возможный запрет ЕС на визы для ветеранов российской армии - дискриминация. Об этом заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Любое решение, которое государство принимает, не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер», - сказал он.

С его слов, когда Москва напоминает западным странам о нарушении своего же требования при создании СБСЕ и ОБСЕ, то они меняют тему разговора. На вопрос, планирует ли российская сторона ответить на такие меры, Лукьянцев заявил, что нужно дождаться соответствующего решения.

Еврокомиссия ранее предложила поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции. Такую инициативу предложила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас, чтобы запретить нашим военнослужащим въезд на территорию ЕС.



Кроме того, по словам европейского источника, ЕК в настоящее время прорабатывает возможность введения тотального запрета на туристические поездки россиян в страны Евросоюза. Консультации по данному вопросу уже ведутся с государствами-участниками объединения.