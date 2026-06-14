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ЕК намерена поименно включить в черный список участников СВО

Заявление о составлении поименного списка для запрета въезда на территорию Евросоюза российским участникам СВО озвучила журналистам глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас.
Андрей Юдин 15-06-2026 11:48
© Фото: Moritz Frankenberg, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции, чтобы запретить им проезд на территорию ЕС, сообщила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Заявление она озвучила, отвечая на вопрос о практическом осуществлении ее плана о запрете всем бойцам СВО посещения европейских стран.

«Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», - цитирует ТАСС еврочиновницу.

В начале июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. По словам главы органа Урсулы фон дер Ляйен, в список идей входит запрет въезда всем лицам, которые проходили службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине. Ранее глава ЕК отмечала, что экономика Российской Федерации страдает от жестких санкций.

Последний 20-й пакет антироссийских запретов был принят 23 апреля. В рамках ограничений для киевского режима был утвержден кредит в размере 90 млрд евро. В рамках санационного пакета ЕС наложил запрет на обслуживание перевозок российской нефти. В черный список также внесли 20 региональных российских банков и ввели запреты на транзакции.

В апреле 2026 года Кая Каллас сообщала о работе еврочиновников над 21-м пакетом санкций против России. Она отметила, что ЕС стоит пересмотреть «красные линии» на тему рестрикций, которые мешали принять ряд ограничений.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Еврокомиссия #черный список #кая каллас
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