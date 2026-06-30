В ЕС запланировали закрыть въезд для туристов из России

Европейская комиссия в настоящее время прорабатывает возможность введения тотального запрета на туристические поездки россиян в страны Евросоюза. Об этом изданию «Известия» сообщил европейский источник.

Уточняется, что консультации по данному вопросу уже ведутся с государствами-участниками объединения.

Инициатором подобной меры ранее выступила немецкая фракция ХДС/ХСС в Европарламенте. В беседе с журналистами евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер пояснил, что обсуждаемые ограничительные меры призваны раскачать ситуацию внутри России на фоне предстоящих выборов в Госдуму.

Ранее ЕК предложила поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции, чтобы запретить им проезд на территорию ЕС.

Напомним, что 20-й пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля Евросоюзом. Позже глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что лидеры ЕС активно работают над 21-м пакетом санкций против России.