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Появилось первое видео разрушенной резиденции Али Хаменеи

На кадрах запечатлены руины зданий комплекса, обломки и провалы от авиаударов.
Владимир Рубанов 09-07-2026 14:51
© Фото: GaroweOnline, Х © Видео: GaroweOnline, Х

Иранские государственные СМИ обнародовали видеокадры разрушений в резиденции верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране, где он погиб от американо-израильского удара в феврале. Видео появилось в день его похорон.

На кадрах запечатлены руины зданий комплекса, обломки и провалы от авиаударов. Газета The New York Times ранее опубликовала спутниковый снимок резиденции после атаки. На фото видны остатки каркаса здания, покрытые черным пеплом.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции США и Израиля. В момент удара он находился в своем рабочем кабинете.

После подтверждения гибели верховного лидера в Иране объявили 40-дневный общенациональный траур и семь дней государственных выходных. В первые дни июля в Тегеране начались многодневные траурные мероприятия. 9 июля аятоллу похоронят в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

После смерти Али Хаменеи его место занял второй сын, 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана.

Рано утром 28 февраля Израиль и США нанесли первую серию ударов по городам Ирана. Президент Дональд Трамп официально заявил о начале масштабной военной операции. Он обвинил Тегеран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», которая направлена против США и их союзников.

Ночью на 9 июля США и Иран обменялись новой серией ударов. Перемирие между сторонами продержалось три месяца. Накануне Трамп заявил, что договоренности больше не действуют, а переговоры с Тегераном назвал «пустой тратой времени». Ключевым вопросом противостояния остается судоходство в Ормузском проливе.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Али Хаменеи #резиденция #военная операция
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