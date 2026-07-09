Галибаф: Ормузский пролив откроется только на условиях Ирана

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации, заявив, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы», - сказал Галибаф.

Заявление прозвучало на фоне нанесенных США ударов по иранской территории. С его слов, в Соединенных Штатах «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий», пишет RT.

Минувшей ночью США вновь атаковали Иран. Сообщалось о взрывах на острове Абу-Муса и в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Бендер-Аббас.

По информации агентства NourNews, атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США. Однако два снаряда попали в город Бушер.