МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Галибаф: Ормузский пролив откроется только на условиях Ирана

По словам Мохаммада Багера Галибафа, в США «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий».
Дарья Ситникова 09-07-2026 05:27
© Фото: Us Navy/Us Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации, заявив, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы», - сказал Галибаф.

Заявление прозвучало на фоне нанесенных США ударов по иранской территории. С его слов, в Соединенных Штатах «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий», пишет RT.

Минувшей ночью США вновь атаковали Иран. Сообщалось о взрывах на острове Абу-Муса и в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Бендер-Аббас.

По информации агентства NourNews, атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США. Однако два снаряда попали в город Бушер.

#в стране и мире #открытие #сша #Иран #Ормузский пролив #эскалация #предупреждение #условия #Мохаммад Багер Галибаф
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 