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Мурашко предупредил о рисках из-за МРТ без назначения врача

Министр здравоохранения РФ предостерег от злоупотребления медисследованиями, напомнив о препаратах, которые могут накапливаться в организме.
Россина Бодрова Сергей Дьячкин 09-07-2026 13:32
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

К любым медицинским исследованиям надо относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости, и ключевым здесь является мнение лечащего врача. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

Министр отметил, что на сегодняшний день программа госгарантий расширяется практически ежегодно. В том числе речь идет и о вопросах расширения спектра исследований.

«Но все-таки нужно к определенным видам исследований относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости этих исследований. Это во всем мире существует и принято», - подчеркнул Мурашко.

Министр отметил, что ключевым звеном здесь должен быть врач, который назначает то или иное исследование. Позиция «пойду сделаю себе то или иное исследование», по словам Мурашко, может быть даже опасной.

«То же исследование МРТ - это погружение в магнитное поле. Есть препараты, которые используются при исследовании с усилением. Они могут накапливаться», - объяснил министр.

Мурашко отметил, что по таким препаратам есть определенные предостережения, когда они могут использоваться, а когда нет. Министр добавил, что в медицине мало таких процедур, которые являются абсолютно безопасными в любой ситуации.

«Даже массаж может быть кому-то показан, а кому-то категорически противопоказан», - заключил Мурашко.

Ранее стало известно, что с 1 сентября магнитно-резонансные исследования в России можно будет проходить без назначения врача. Сообщается, что правило будет действовать до 2032 года. МРТ применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При этом не используется ионизирующее излучение, поэтому процедура безопасна для пациентов.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков обсудил со «Звездой» дефицит гелия, необходимого для работы аппаратов МРТ по всему миру, сложившийся из-за эскалации на Ближнем Востоке. Эксперт объяснил, что Катар занимает второе место после США по производству гелия. 

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