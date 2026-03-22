Эксперт: проблемы с гелием из Катара не угрожают работе МРТ в России

Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, в Катаре был зафиксирован острый дефицит гелия, необходимого для работы аппаратов МРТ по всему миру, в том числе и в России. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал, стоит ли гражданам РФ переживать из-за сложившейся ситуации и насколько большими запасами данного газа обладает наша страна.

Ключевую роль в этом вопросе играет область применения гелия - без него будет невозможно производство всей мировой высокоточной микроэлектроники, включая уже упомянутые аппараты МРТ. Катар занимает второе место после Соединенных Штатов по производству гелия. Его добыча неотделима от разработок залежей метана, так как два газа обычно залегают вместе.

В результате, в связи с тем, что государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах из-за атак беспилотников на ее предприятия, остановка гелия также встала. Однако, как отметил эксперт, данная особенность добычи гелия, которая сегодня вышла боком Катару, как раз таки наоборот играет на руку России.

«У Катара многокомпонентный газ в месторождении. И в этом плане Россия добывает точно так же. В советское время было разработано Оренбургское месторождение, в котором обнаружили примеси гелия, и в основном мы гелий производим оттуда. Для внутреннего рынка этого достаточно. Но в последние годы власти РФ как раз озаботились вопросом постепенного наращивания объемов производства гелия. И в связи с этим, в скором времени мы начнем занимать все большую и большую долю на рынке», - рассказал Юшков.

Специалист указал, что запасы гелия также были обнаружены в Чаяндинском месторождении, которое является одной из двух ресурсных баз России. Там газ при помощи специального мембранного способа отсекается от метана и закачивается обратно в пласт. Постепенно, вместе с СПГ его начнут пускать по трубе на газоперерабатывающий завод «Газпрома» в Амурской области, где он будет отдельно выделяться и отправляться на экспорт или на внутренний рынок.

«Таким образом мы существенно, в разы нарастим производство гелия. И это произойдет в ближайшем будущем. Так что в этом плане Россию мировой дефицит гелия не коснется негативно. Скорее наоборот - позитивно, потому что мы станем еще одним крупным производитель гелия», - уверен эксперт.

Также, по словам специалиста, те объемы газа, которые экспортирует РФ, сегодня идут по более высоким ценам, что приносит стране дополнительную выгоду.

