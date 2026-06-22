Россиянам станет доступно МРТ без назначения врача

C 1 сентября магнитно-резонансные исследования в России можно будет проходить без назначения врача. С соответствующим документом Минздрава ознакомилось РИА Новости.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача», - говорится в документе.

Сообщается, что правило будет действовать до 2032 года. МРТ применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При этом не используется ионизирующее излучение, поэтому процедура безопасна для пациентов.

Также стало известно, что в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. Некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов, они смогут проходить их по полису, без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков обсудил со «Звездой» дефицит гелия, необходимого для работы аппаратов МРТ по всему миру, сложившийся из-за эскалации на Ближнем Востоке. Эксперт объяснил, что Катар занимает второе место после США по производству гелия. Его добыча неотделима от разработок залежей метана, так как два газа обычно залегают вместе. Юшков рассказал, что запасы гелия также были обнаружены в Чаяндинском месторождении, которое является одной из двух ресурсных баз России. Там газ при помощи специального мембранного способа отсекается от метана и закачивается обратно в пласт. Постепенно вместе с СПГ его начнут пускать по трубе на газоперерабатывающий завод в Амурской области, где он будет отдельно выделяться и отправляться на экспорт или на внутренний рынок.