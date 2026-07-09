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Десантники выполнили задачу, несмотря на попадание 120-мм мины в укрытие

Бойцы оказались под завалом - подвал обрушился им на головы. Но, не растерявшись, десантники откопались саперными лопатками.
Артём Желтиков 09-07-2026 14:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с командиром десантно-штурмового взвода Михаилом, который принимал участие в боях за населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Тот рассказал, как бойцы продолжили выполнять задачу, не глядя на завал. 

«Запрыгнули в подвал, и в тот момент, когда мы запрыгнули в подвал минометом, снесло тот "курятник", и следующая 120-ка прилетает уже в наш подвал. Подвал складывается, остаемся под завалами», - сказал Михаил. 

Не растерявшись, десантники откопались саперными лопатками. После этого они воспользовались туманом, чтобы откопать и оставшееся под завалом снаряжение. Вернув себе все необходимое, военнослужащие продолжили выполнять поставленную задачу. 

Другой боец, штурмовик по имени Антон, рассказал корреспонденту, как его спасла каска. Пуля калибра 5.45 попала в нее по касательной - рикошет. Его развернуло этим импульсом, после чего в лопатку влетела еще одна пуля. Вышла она уже из шеи, не задев жизненно важных органов и артерий. 

Ранее штурмовик по имени Евгений в беседе со «Звездой» заявил, что украинские боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке. Это привело к тому, что, когда российские бойцы добрались до противника в населенном пункте, он ничего не смог толком противопоставить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #миномет #десантники #наш эксклюзив
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