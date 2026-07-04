Армия России взяла под контроль населенный пункт Василевка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Василевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места производства и хранения беспилотников.

Также стало известно об освобождении четырех населенных пунктов в Харьковской области: Шийковки, Нового мира, Чернещины и Дружелюбовки.

Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 893 БПЛА.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что попытка ВСУ атаковать Россию с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных снарядов HIMARS и беспилотных летательных аппаратов была сорвана.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.