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Штурмовик: боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке

Российские бойцы просочились к Василевке, используя рельеф местности, накопились в достаточном количестве и освободили населенный пункт.
Артём Желтиков 06-07-2026 13:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с командиром штурмового отряда Евгением, принимавшим участие во взятии населенного пункта Василевка на территории Донецкой Народной Республики. Тот заявил, что врага подвела привычка полагаться только на дроны. 

« У них большой акцент на то, что в воздухе у них много "птиц"-разведчиков. Мы проходим там, где они не смотрят. Быстрыми перебежками», - рассказал Евгений. 

В качестве путей, которыми просачивались российские бойцы, по словам командира, использовались лесной массив и камыши, которые хорошо выросли в районе озера. Помогал тот факт, что в жару растительность была сильно нагрета. Это не давало противнику толком пользоваться тепловизорами, что облегчало маскировку ночью.

Отмечено, что, просочившись, наши штурмовики вели диверсионную деятельность. Боеприпасы и необходимое снаряжение доставлялись по воздуху беспилотниками. В результате военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады действовали в нескольких десятках метров от врага. Был случай, когда один боец наводил наши дроны, находясь в сантиметрах от неприятеля - он сидел в доме, где от врага его отделяла только одна стена. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #штурмовые отряды #наш эксклюзив #василевка
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