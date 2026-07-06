Штурмовик: боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с командиром штурмового отряда Евгением, принимавшим участие во взятии населенного пункта Василевка на территории Донецкой Народной Республики. Тот заявил, что врага подвела привычка полагаться только на дроны.

« У них большой акцент на то, что в воздухе у них много "птиц"-разведчиков. Мы проходим там, где они не смотрят. Быстрыми перебежками», - рассказал Евгений.

В качестве путей, которыми просачивались российские бойцы, по словам командира, использовались лесной массив и камыши, которые хорошо выросли в районе озера. Помогал тот факт, что в жару растительность была сильно нагрета. Это не давало противнику толком пользоваться тепловизорами, что облегчало маскировку ночью.

Отмечено, что, просочившись, наши штурмовики вели диверсионную деятельность. Боеприпасы и необходимое снаряжение доставлялись по воздуху беспилотниками. В результате военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады действовали в нескольких десятках метров от врага. Был случай, когда один боец наводил наши дроны, находясь в сантиметрах от неприятеля - он сидел в доме, где от врага его отделяла только одна стена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.