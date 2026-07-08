Месси объяснил свои слезы после матча с Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не смог сдержать слез после матча 1/8 финала ЧМ с Египтом, потому что испытал облегчение и радость. Он назвал победу безумием.

«То, что эта команда сделала сегодня, - безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно», - поделился Месси.

В первом тайме форвард не смог забить пенальти, и команда уступала в счете 0:2 до 79-й минуты. Месси признался, что пришел из-за этого в ярость - он стал первым футболистом в истории, который не забил два пенальти на одном чемпионате мира.

«Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счете 0:2», - сказал он.

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет и став первым игроком в истории ЧМ, забившим в шести матчах плей-офф подряд. После финального свистка спортсмен прослезился, а следом за ним эмоции нахлынули и на тренера.

Ранее сборная Португалии по футболу уступила команде из Испании со счетом 0:1 и покинула чемпионат мира-2026. Этот матч стал особенным для капитана сборной Криштиану Роналду. Накануне он объявил, что этот ЧМ станет последним в его карьере. Уходя с поля, форвард не смог сдержать слез.