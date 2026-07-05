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Роналду объявил, что ЧМ-2026 года станет последним в его карьере

Футболист прощается со сборной Португалии.
Константин Денисов 05-07-2026 23:05
© Фото: IMAGOLatin Sport Images, Global Look Press

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Об этом сам футболист сообщил на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала против Испании.

«Нужно просто получать максимальное удовольствие. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Надо наслаждаться», - приводит слова португальца Record.

Роналду 41 год. Он сыграл на шести чемпионатах мира, забив в общей сложности 11 мячей. Лучшим результатом сборной Португалии за это время стал выход в полуфинал в 2006 году.

На проходящем в США, Канаде и Мексике мировом первенстве форвард забил три мяча. Он оформил дубль в ворота Узбекистана и реализовал пенальти в матче с Хорватией.

Роналду является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча». Футболист стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах.

#Спорт #Футбол #чемпионат мира #Криштиану Роналду #сборная португалии
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