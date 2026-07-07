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Роналду покидает последний в своей карьере чемпионат мира по футболу

Одержавшая победу сборная Испании впервые с 2010 года выходит в четвертьфинал мирового первенства.
Ян Брацкий 07-07-2026 00:43
© Фото: Li Ying Xin Hua Global Look Press

Сборная Португалии по футболу уступила команде из Испании и покидает чемпионат мира-2026. Игра проходила в Арлингтоне (Техас). В этом матче зрители увидели один единственный мяч. Ждать его пришлось до последних минут. В добавленное время за испанцев отличился Микель Мерино.

«Фурия Роха» впервые с 2010 года выходит в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником подопечных де ла Фуэнте станет победитель пары США-Бельгия. Эту встречу зрители увидят сегодня ночью.

Этот матч стал особенным для форварда и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне на пресс-конференции он объявил, что этот чемпионат мира, шестой в его карьере, станет последним. Уходя с поля он не смог сдержать слез.

Криштиану Роналду 41 год. Он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе национальной сборной, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча». Футболист стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионатов мира, а также первым игроком, забившим на шести мундиалях.

#Спорт #Футбол #испания #Роналду #Португалия #ЧМ-2026
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