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Ракетный удар нанесен по ТЭЦ-6 в Киеве

Также сообщается о ракетном ударе по автобазе на территории «Киевметростроя», использовавшейся в интересах ВСУ.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 09:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ДСНС Одесской области

ВС РФ произвели ракетный удар по ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает источник «Звезды».

В том же районе украинской столицы были поражены склады, использовавшиеся боевиками ВСУ. Удар по ним производился ОТРК «Искандер». В местных пабликах и соцсетях пишут об огненном грибе, который поднялся над ТЭЦ-6. Также сообщается о ракетном ударе по автобазе, находящейся на территории ПАО «Киевметрострой». Кадры обширного возгорания распространились в Сети.

Помимо этого, был произведен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по скоплению топливозаправщиков в районе заглубленного хранилища ГСМ. Это произошло в Пересыпском районе Одессы. Видео тушения пожара выложило ДСНС по Одесской области.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли ночью групповой удар по объектам ВПК в Киеве. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Были поражены объекты украинского ВПК, в том числе промпредприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Помимо этого, источник «Звезды» сообщил, что в Полтаве было поражено моторвагонное депо. В Шевченковском районе Харькова унифицированный модуль планирования и коррекции ВС РФ ударил по складу украинских боевиков, расположенному на таможенном посту «Харьков-Центральный». В Запорожье УМПК поразил Запорожский завод по производству кабельно-проводниковой продукции в Хортицком районе. Также был нанесен удар БПЛА по складскому помещению боевиков ВСУ в Шевченковском районе.

#Искандер #Киев #одесса #ВСУ #спецоперация #удар #ТЭЦ #автобаза #объекты впк
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