Армия России нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщил источник «Звезды».

Уточняется, что в Полтаве было поражено моторвагонное депо. В Шевченковском районе Харькова унифицированный модуль планирования и коррекции ВС РФ ударил по складу украинских боевиков, расположенному на таможенном посту «Харьков-Центральный».

Также сообщается об ударах в Запорожье. Там УМПК поразил Запорожский завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Он находится в Хортицком районе. Помимо этого, был нанесен удар БПЛА по складскому помещению боевиков ВСУ в Шевченковском районе.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны России сообщили, что наши военные поразили железнодорожный кран и локомотивы в Харьковской области. В оборонном ведомстве уточнили, что железнодорожные объекты были задействованы в интересах ВСУ. Сообщается, что железнодорожный кран был поражен в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. Удары по локомотивам были нанесены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка той же области. Для поражения инфраструктуры противника наши дроноводы задействовали беспилотники «Герань».