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Армия России ударила беспилотниками по целям в Полтаве и Харькове

Также дронами были поражены завод и склад в Запорожье, используемые в интересах ВСУ.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 07:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Армия России нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщил источник «Звезды».

Уточняется, что в Полтаве было поражено моторвагонное депо. В Шевченковском районе Харькова унифицированный модуль планирования и коррекции ВС РФ ударил по складу украинских боевиков, расположенному на таможенном посту «Харьков-Центральный».

Также сообщается об ударах в Запорожье. Там УМПК поразил Запорожский завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Он находится в Хортицком районе. Помимо этого, был нанесен удар БПЛА по складскому помещению боевиков ВСУ в Шевченковском районе.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны России сообщили, что наши военные поразили железнодорожный кран и локомотивы в Харьковской области. В оборонном ведомстве уточнили, что железнодорожные объекты были задействованы в интересах ВСУ. Сообщается, что железнодорожный кран был поражен в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. Удары по локомотивам были нанесены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка той же области. Для поражения инфраструктуры противника наши дроноводы задействовали беспилотники «Герань».

#Украина #Харьков #ВСУ #удар #Полтава #инфраструктура #запорожье
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