Российские войска поразили предприятие «Самсунг-Украина» в Киеве

Российские войска нанесли ночью групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Использовалось высокоточное оружие наземного базирования.

Были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, в том числе промпредприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны России заявили о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных БПЛА. Военнослужащие применили дроны «Герань-4 сикер». Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково. Российское оборонное ведомство уточнило, что обе цели были точечно поражены на железнодорожных станциях.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.