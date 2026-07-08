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Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Согласно заявлению, Иран предпримет «любые действия, которые сочтет необходимыми для защиты своих национальных интересов и безопасности».
Дарья Ситникова 08-07-2026 03:21
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. Его слова привело агентство Fars.

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов один и два меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», - подчеркнул он.

Гарибабади добавил, что за прошедшие три недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью, пишет aif.ru.

По информации газеты Wall Street Journal, Вашингтон, несмотря на недавние удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном. При этом американский флот остается в режиме ожидания, в случае соответствующего приказа от президента США Дональда Трампа может возобновиться блокада иранских портов.

Сегодня ночью США возобновили удары по Ирану. Атаке подверглись иранский остров Кешм, город Сирик и Бендер-Аббас.

#сша #Иран #меморандум #нарушение #Казем Гарибабади
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