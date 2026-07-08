Онищенко оценил идею отмены домашнего задания для всех классов

Сократить домашнее задание для школьников всех классов пока не получится. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять», - сказал он.

Онищенко отметил, что было бы идеально, если бы школьник «пришел, отработал на уроке, и все». Однако такая инициатива потребует серьезных изменений в программе.

Минпросвещения РФ ранее сообщило, что с 1 сентября этого года обучение в первом классе будет проводиться без домашних заданий. До этого они допускались, но должны были вводиться постепенно.

Кроме того, ведомство установило время для выполнения домашнего задания для остальных классов начального звена. Согласно приказу, ученики второго и третьего классов должны заниматься не более 1,5 часа, а четвертого - двух часов.