МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минпросвещения установило время для выполнения домашнего задания

Соответствующий приказ был согласован с Роспотребнадзором.
Константин Денисов 2025-08-26 15:25:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Минпросвещения РФ установило школьникам время для выполнения домашнего задания. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня приказом нормировано - с учетом нагрузки на школьников - количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», - сообщил глава ведомства на Общероссийском родительском собрании, которое провело Минпросвещения совместно с обществом «Знание».

Согласно приказу, первоклассники должны тратить на выполнение заданий не более одного часа, ученики второго и третьего классов - не более 1,5 часа, а четвертого - двух часов.

По словам Кравцова, эти нормы согласованы с Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось о том, что оценку за поведение в школах будет ставить классный руководитель, а в Госдуме предложили альтернативу обычным домашним заданиям.

#школа #Сергей Кравцов #домашнее задание #Минпросвещения РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 