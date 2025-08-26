Минпросвещения установило время для выполнения домашнего задания

Минпросвещения РФ установило школьникам время для выполнения домашнего задания. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня приказом нормировано - с учетом нагрузки на школьников - количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», - сообщил глава ведомства на Общероссийском родительском собрании, которое провело Минпросвещения совместно с обществом «Знание».

Согласно приказу, первоклассники должны тратить на выполнение заданий не более одного часа, ученики второго и третьего классов - не более 1,5 часа, а четвертого - двух часов.

По словам Кравцова, эти нормы согласованы с Роспотребнадзором.

