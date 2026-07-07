Минпросвещения отменило первоклассникам домашние задания

С первого сентября этого года обучение в первом классе будет проводиться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий», - говорится в документе.

Домашнее задание в первом классе ранее допускалось, но оно должно было вводиться постепенно. На его выполнение выделялось не более одного часа.

До этого ведомство установило время для выполнения домашнего задания. Согласно приказу, первоклассники должны тратить на выполнение заданий не более одного часа, ученики второго и третьего классов - не более 1,5 часа, а четвертого - двух часов.

По словам Кравцова, эти нормы согласованы с Роспотребнадзором. В то же время в Госдуме предложили альтернативу обычным домашним заданиям.