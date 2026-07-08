Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным объектам Ирана

Президент России Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных объектов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, какие-то новые элементы не затрагивались», - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Разговор двух президентов состоялся 4 июля по инициативе Вашингтона. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств подробно обсудили двусторонние отношения и международную повестку, включая ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Путин в разговоре еще раз подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.

Напомним, обстановка в регионе в очередной раз обострилась. Этой ночью военные США нанесли серию ракетных ударов по территории Исламской республики. Поводом послужили якобы атаки КСИР на суда в Ормузском проливе. США ударили по складам с оружием, средствам ПВО, береговым зенитным комплексам, пусковым установкам противоракет и объектам портовой инфраструктуры в районе Ормузского пролива.

При этом, Вашингтон намерен продолжать контактировать с Тегераном по поводу окончательного мирного соглашения. Власти Ирана поспешили обвинили Штаты в нарушении основных положений меморандума о взаимопонимании.