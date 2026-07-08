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Захарова высмеяла реакцию Украины на отмену санкций МОК

До этого национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение.
Дарья Ситникова 08-07-2026 04:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на реакцию украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета отменить антироссийские санкции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», - цитирует ее RT.

Ранее она назвала решение МОК по допуску наших спортсменов к соревнованиям победой здравого смысла. С ее слов, мировому спорту быть.

Вчера, седьмого июля, МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что исполком комитета также отменил свое решение о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов.

Теперь не будет проверок на нейтральность, а также ограничений по командным видам спорта. Глава Минспорта добавил, что МОК обратился ко всем международным федерациям с призывом вернуть флаг и гимн России на международные старты.

#Спорт #Россия #в стране и мире #Украина #Захарова #МИД РФ #МОК #реакция
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