Захарова назвала решение МОК победой здравого смысла

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к соревнованиям победой здравого смысла. Об это дипломат написала в своем Telegram-аккаунте.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!», - написала Захарова.

Сегодня МОК заявил о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Министр спорта Михаил Дегтярев уточнил, что исполком международной спортивной организации также отменил дискриминационные меры в отношении наших атлетов. Больше не будет проверок на нейтральность, а также ограничений в командных видах спорта.

Глава Минспорта уточнил, что МОК обратился ко всем международным спортивным организациям с призывом вернуть россиянам флаг и гимн на соревнованиях. Ранее руководство Международного олимпийского комитета приняло поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите спорта от чрезмерного влияния политики. Решение было принято на сессии МОК в швейцарской Лозанне.

Сообщается, что теперь в роль МОК входит обязательство по обеспечению этого нейтралитета. По заявлению организации, принятые изменения должны защитить соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпиады в политических целях.