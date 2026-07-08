МИД России: генеральная линия НАТО остается неизменной

Генеральная линия альянса остается неизменной: милитаризация европейского континента, подготовка к конфликту с Россией и помощь Украине. Так в МИД РФ прокомментировали итоги прошедшего в Анкаре саммита НАТО.

«Генеральная линия остается неизменной – <...>, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине, которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения "стратегического поражения" нашей стране», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нынешние европейские элиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с Москвой, уточнила она. Со слов представителя российского внешнеполитического ведомства, страны НАТО готовы тратить миллиарды долларов на поддержку киевского режима в ущерб самой Европе. В ходе саммита Украине пообещали «помочь» на 70 млрд евро в этом году и сохранить такой же уровень поддержки в следующем.

Российский дипломат порекомендовала стратегам из НАТО остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать «безответственных решений». Ведь они могут привести мир к катастрофе.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Анкаре обсуждали не столько новые резкие решения, сколько повторяли одно и то же – поддержка Украины и курс на войну. Главной целью собрания альянса в Турции было согласовать дальнейшую стратегию и укрепить единство блока. Однако этот «дух единства» присутствует не у всех участников.