НАТО обязалось выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году

Страны НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году и сохранят этот уровень поддержки в 2027 году. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите альянса в Анкаре, состоявшемся 7-8 июля.

В документе указано, что эти средства предназначены для закупки военной техники, оказания помощи и реализации программ обучения для Украины. Также отмечается, что союзники едины в решимости поддерживать Украину.

Подавляющая часть помощи будет предоставлена странами Европы и Канадой через двусторонние и многосторонние механизмы. Помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе», сказано в документе.

Ранее западная пресса сообщала, что европейские страны НАТО и Канада планируют выделить Украине €140 млрд, по половине на каждый из следующих двух лет. Из общей суммы €60 млрд будут предоставлены Европейским союзом в виде уже согласованного кредита. А оставшиеся средства - через двусторонние механизмы.

До этого в Нидерландах признались, что страна исчерпала возможности помощи Украине и будет призывать другие правительства к поддержке Киева. Нидерланды обещали поддерживать Украину до 2029 года.