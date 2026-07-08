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На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты

Последней сборной, пробившейся в следующую стадию турнира, стала Швейцария, победившая Колумбию в драматичной серии пенальти.
Ян Брацкий 08-07-2026 03:55
© Фото: IMAGO Curtis Wong SPP www.imago-images.de Global Look Press

На чемпионате мира по футболу стали известны все четвертьфинальные пары. Завтра зрители увидят матч сборных Франции и Марокко, 10 июля силами померятся Испания и Бельгия, а 11 июля сыграют пары Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария. Последняя пробилась в следующую стадию турнира впервые с 1954 года.

Теперь этой европейской сборной предстоит выйти на поле против Месси и кампании, пишет Life.ru. Аргентинцы, к слову, несколькими часами ранее продемонстрировали настоящий мастер-класс по спасению безнадежных матчей. Уступая по ходу встречи египтянам 0:2, «альбиселесте» смогли сначала сравнять счет, а потом вырвать победу.

Напомним, этот чемпионат мира по футболу впервые проводится на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Все «хозяева» уже покинули турнир. В 2026 году на мундиаль пригласили 48 национальных сборных. Игра многих стала настоящим сюрпризом для признанных грандов мирового футбола и спортивных экспертов.

#Спорт #Футбол #Четвертьфинал #ЧМ-2026
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