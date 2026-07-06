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Норвегия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал ЧМ по футболу

Норвегия обыграла Бразилию, которая впервые за 36 лет не смогла добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира.
Ян Брацкий 06-07-2026 01:29
© Фото: Tom Weller dpa Global Look Press

Сборная Норвегии по футболу впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Сенсация произошла в матче с грозными бразильцами. В составе победителей дублем отметился форвард Эрлинг Холанд. Оба мяча были забиты под занавес встречи.

Бразилия хлопнула дверью усилиями Неймара. Он реализовал пенальти в добавленное время. Этот удар бы мог сравнять счет, но в первом тайме партнер Неймара по соборной Бруно Гимарайнс промахнулся «с точки», пишет Life.ru. Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира. 

В следующей стадии турнира норвежцам предстоит сыграть с победителем пары Мексика – Англия. Эти сборные встретятся на поле в ночь на понедельник. До этого лучшим достижением сборной Норвегии на мундиалях был выход в 1/8 турнира – в 1993 и 1998 годах.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Накануне решающего матча со сборной Испании он признался, что просто получает удовольствие от игры.

#Спорт #Футбол #норвегия #Неймар #ЧМ-2026 #Холанд
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