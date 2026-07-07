Аргентина победила Египет в «валидольном» матче на ЧМ

Аргентина победила Египет в драматичном матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:2. Команда Лионеля Месси уступала по ходу встречи 0:2.

Первый гол египтян забил на 15-й минуте Ясир Ибрагим. Затем преимущество африканской сборной удвоил Мостафа Зико, но гол отменили после просмотра VAR из-за нарушения в самом начале атаки. Однако Зико забил еще один мяч после быстрой контратаки на 67-й минуте.

Затем аргентинцы забили два гола за пять минут. Сначала Кристиан Ромеро поразил ворота противника на 79-й, а потом Лионель Месси точно пробил на 83-й.

Решающий гол латиноамериканская сборная забила на 2-й добавленной минуте матча. Это сделал Энцо Фернандес. Команда Лионеля Месси выходит в четвертьфинал. Это последний его мировой турнир в составе сборной.

Накануне последний матч в составе сборной Португалии провел Криштиану Роналду. Его команда проиграла Испании со счетом 0:1.