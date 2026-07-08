Бойцы рассказали об уничтожении отступивших из Константиновки боевиков

Постоянные радиопереговоры, сверка координат и непрерывная работа - командир на посту 24 часа в сутки, остальные работают посменно по 12 часов, а то и больше. Через опасные улицы Константиновки бойцов четвертой гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки ведут именно эти ребята. За штурмовиками наблюдают с дронов: дают подсказки, куда идти, ориентируют на местности.

«Мы ведем бойца, он идет по заранее подготовленному маршруту, даем ориентиры. Если он свернет куда-то не туда — может произойти что-то нехорошее. Бойцы двигаются всегда максимально аккуратно, и внимательно смотрят под ноги», - рассказал командир роты с позывным Фенхель.

Константиновка полностью взята нашими войсками. Сейчас основные бои идут за пределами города - на северо-западе по направлению Алексеево-Дружковки. Туда враг отступил после взятия города и пытается закрепиться, но его попытки тщетны. Дружковка и Алексеево-Дружковка - это уже фактически южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. Сейчас небольшой очаг сопротивления в Константиновке — здание налоговой службы и в районе здания почты, как ее называют тут, «Свечки». Оставшиеся разрозненные боевики даже не понимают, где находятся свои, а где наши войска. При виде российского бойца они выбирают одно - сдаться.

Довоенное население Константиновки — 80 тысяч человек. Некоторые из них остались там: киевский режим не проводил эвакуацию и не соглашался на временную остановку огня, чтобы вывести людей. В городе даже остались дети. Бойцы 77-го полка вывезли из Константиновки 10-летнюю Софию, которая осталась без родителей. Штурмовики обнаружили ее в подвале жилого дома на окраине города. Бойцам девочка рассказала, что ее мама умерла, а бабушки и дедушки не стало после попадания в дом украинского дрона. Наши военные взяли шефство над ребенком. Приносили продукты, дарили подарки, а главное - почти месяц охраняли дом, где жила девочка.

С тех пор, как Константиновка перешла под контроль российский войск, эвакуировать гражданских стало гораздо проще — ведь их ВСУ использовали, по сути, в качестве живого щита. Сейчас наши войска продвигаются дальше на север в сторону Краматорска и Славянска, чтобы полностью освободить Донецкую Народную Республику и ее жителей.

Ранее комбат с позывным Татарин рассказал корреспонденту «Звезды», что ВСУ поставили крест на своих боевиках в Константиновке. По его словам, Украина использует остающихся в городе боевиков в роли так называемых «колокольчиков». Смысл в том, чтобы «звенеть», то есть докладывать по радиосвязи в случае, если «колокольчик» наткнулся на российских военнослужащих.