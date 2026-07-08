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Комбат заявил, что в ВСУ поставили крест на боевиках в Константиновке

Командир батальона подчеркнул, что речь идет о малочисленных разрозненных группах, которые перемещаются хаотично без понимания обстановки. В городе идет зачистка.
Алексей Сапожков 08-07-2026 18:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Сапожков работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с командиром батальона с позывным Татарин - его подразделение участвует в зачистке города Константиновка от разрозненных групп украинских боевиков. 

«Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что они поставили крест на своих людях, выводить они их оттуда не планируют, что подтверждают частые перехваты в эфире противника», - заявил Татарин.

Комбат добавил, что командование ВСУ использует остающихся в городе боевиков в роли так называемых «колокольчиков». Смысл в том, чтобы «звенеть» - то есть докладывать по радиосвязи в случае, если «колокольчик» наткнулся на российских военнослужащих. 

Татарин подчеркнул, что у боевиков, оставшихся в Константиновке, все очень плохо со снабжением. Доставить припасы им можно только с воздуха - а так много не скинешь. Кроме того, не дремлют и российские военнослужащие - львиная доля того, что враг отправляет своим солдатам, уничтожается в воздухе. 

При этом командир батальона отметил, что остатки подразделений ВСУ в городе представляют собой малочисленные разрозненные группы. Они передвигаются хаотично, толком не понимая, где можно двигаться относительно безопасно, а где нет. В большинстве случаев все кончается плачевно для врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #наш эксклюзив #константиновка #Татарин
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