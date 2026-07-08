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Российские бойцы эвакуировали из Константиновки девочку-сироту

Сейчас София уже в безопасности. Она поблагодарила своих спасителей за помощь и сказала, что ее главная мечта - чтобы как можно скорее наступил мир.
08-07-2026 16:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Юг» эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры эвакуации.

По информации ведомства, ребенка обнаружили военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка во время проверки жилых домов на окраине города. Девочка по имени София находилась в подвале. Она рассказала, что мать умерла, отца не помнит, а бабушка и дедушка, как отметили в МО РФ, погибли после удара украинского беспилотника.

Военнослужащие на протяжении почти месяца помогали ребенку - привозили продукты и необходимые вещи, навещали ее и обеспечивали безопасность до появления возможности организовать эвакуацию.

Когда ситуация позволила безопасно вывезти девочку, ее эвакуировали из Константиновки. По данным министерства, операция прошла без происшествий, сейчас София находится в безопасном месте. Девочка поблагодарила российских военнослужащих за помощь и выразила надежду, что мир наступит как можно скорее.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали семью с двумя маленькими детьми из населенного пункта Родинское в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #девочка #константиновка #группировка юг
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