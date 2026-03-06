Волейболисты-юниоры из РФ смогут выступать в ЕС с гимном и флагом

Европейская конфедерация волейбола (CEV) решила допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах под флагом и гимном страны. Об этом заявила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Европейские турниры, в свою очередь, являются отборочными на международные соревнования. Планируется разработать операционные аспекты и практическую реализацию нового подхода. Сообщается, что они будут представлены на рассмотрение Административному совету CEV.

Принятое решение последовало за постановлением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов. Оно было опубликовано в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) разрешил юниорским сборным России и Белоруссии (игрокам не старше 18 лет) участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации. Российские команды будут выступать под государственным флагом и с национальным гимном.

WBSC стала пятой международной федерацией, которая выполнила рекомендации МОК. Ранее аналогичные шаги сделали Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB) и Всемирная федерация керлинга (World Curling). Водное поло стало первым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили выступать. Ранее до участия в международных стартах допускались только отдельные спортсмены в различных дисциплинах.