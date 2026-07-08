Песков: Прибалтика гонится за Финляндией в вопросе размещения ЯО

Страны Прибалтики, в частности Литва, пытаются угнаться за Финляндией, открывая возможность размещения на своей территории ядерного оружия. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение», - предположил представитель Кремля.

Ранее официальный Хельсинки отменил запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия на территории Финляндии. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Стубб. Соответствующие изменения в национальном законодательстве начали действовать с первого июля. Москва предупредила, что примет все меры для обеспечения своей безопасности.

На этой неделе Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова применить ядерное оружие, но только в случае, если будет грозить реальная опасность ее существованию. Представитель Кремля также отметил, что Вооруженные силы РФ достигают успеха на полях специальной военной операции и без применения такого вида вооружений.