МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Прибалтика гонится за Финляндией в вопросе размещения ЯО

Ранее официальный Хельсинки отменил запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия на территории Финляндии.
Ян Брацкий 08-07-2026 19:32
© Фото: Emerson NuÃ�EzUs Air Planet Pix via ZUMA Wire Global Look Press

Страны Прибалтики, в частности Литва, пытаются угнаться за Финляндией, открывая возможность размещения на своей территории ядерного оружия. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение», - предположил представитель Кремля.

Ранее официальный Хельсинки отменил запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия на территории Финляндии. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Стубб. Соответствующие изменения в национальном законодательстве начали действовать с первого июля. Москва предупредила, что примет все меры для обеспечения своей безопасности.

На этой неделе Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова применить ядерное оружие, но только в случае, если будет грозить реальная опасность ее существованию. Представитель Кремля также отметил, что Вооруженные силы РФ достигают успеха на полях специальной военной операции и без применения такого вида вооружений.

#в стране и мире #Кремль #прибалтика #Песков #Финляндия
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 