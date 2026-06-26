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Хельсинки отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Соответствующие изменения в законодательстве Финляндии вступят в законную силу с 1 июля.
Ян Брацкий 26-06-2026 22:28
© Фото: IMAGO Jussi Nukari www.imago-images.de Global Look Press

Власти Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Соответствующее решение принял президент Александр Стубб, его указ опубликован правительством Финляндии. Законодательные поправки были приняты кабмином еще 17 июня.

«Президент республики одобрил предложение», - сказано в документе.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, изменения вступят в законную силу с 1 июля. Ранее посольство России в Хельсинки заявляло, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.

Москва примет все меры для обеспечения своей безопасности, уточнили дипломаты. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что ядерное оружие не будет подконтрольно Финляндии.

Президент этой страны Александр Стубб неоднократно заявлял о необходимости возобновления диалога Хельсинки с Москвой. По его мнению, контакты на международном уровне просто необходимы, как в общеевропейском, так и на двустороннем уровнях. Коллеги по ЕС даже предлагали кандидатуру Стубба в качестве представителя официального Брюсселя на таких встречах.

#Россия #в стране и мире #НАТО #Хельсинки #Финляндия #стубб
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