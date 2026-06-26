Хельсинки отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Власти Финляндии отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Соответствующее решение принял президент Александр Стубб, его указ опубликован правительством Финляндии. Законодательные поправки были приняты кабмином еще 17 июня.

«Президент республики одобрил предложение», - сказано в документе.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, изменения вступят в законную силу с 1 июля. Ранее посольство России в Хельсинки заявляло, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.

Москва примет все меры для обеспечения своей безопасности, уточнили дипломаты. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что ядерное оружие не будет подконтрольно Финляндии.

Президент этой страны Александр Стубб неоднократно заявлял о необходимости возобновления диалога Хельсинки с Москвой. По его мнению, контакты на международном уровне просто необходимы, как в общеевропейском, так и на двустороннем уровнях. Коллеги по ЕС даже предлагали кандидатуру Стубба в качестве представителя официального Брюсселя на таких встречах.