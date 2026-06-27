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Расчет «Осы» рассказал, как сбивает новые БПЛА Hornet в ДНР

Этот ЗРК способен ликвидировать цели, скорость которых достигает 500 метров в секунду.
Лана Иден 27-06-2026 09:57
© Фото: ТРК Звезда © Видео: ТРК Звезда

Зенитный ракетный комплекс «Оса» оправдывает свое название. Каждый его выстрел - как укус для вражеских дронов. Расчет работает на два фронта: держит оборону и прикрывает тылы, пока дроны ВСУ рвутся к Донецку, Иловайску и другим мирным городам. Сменился и калибр угрозы: беспилотники-разведчики уступили место ударным крыльям. А к ним добавился новый коварный противник - так называемые «ждуны». Это FPV-камикадзе, которые затаиваются у дорог, чтобы нанести удар исподтишка.

«Они ждут в основном топливозаправщики или ПВО, если выйдет. И по гражданским тоже били, которые проезжали мимо. Потому что у него потом, наверное, заканчивается заряд - и все, ему нужно куда-то ударить. И вот они без разбору ударяют по первой движущейся цели», - говорит оператор Николай Неделин.

Ударами по мирным улицам враг отвечает на наши успехи на передовой. На Красноармейском направлении взяты новые рубежи: от Гришино идет продвижение к Василевке, напряженные бои у Родинского и Дорожного. На смежном участке, в Константиновке, наши подразделения улучшили тактическое положение в нескольких кварталах. Под контроль взяли более сотни зданий. Цена для противника высока: уничтожены почти 90 боевиков, артиллерийское орудие, 18 машин и два десятка наземных робототехнических комплексов.

Пока мы разговаривали с расчетом, бойцам 74-й отдельной мотострелковой бригады дали команду на очередной боевой выезд. Разбег от получения сигнала до пуска ракеты не больше 5 минут. Летящие объекты бывают самые разные. К тому же, противник часто использует тактику роя.

«Цель групповая. Фиксируем три беспилотника», - говорят бойцы.

Расчет приступает к уничтожению, а мы пока покидаем машину. Чуть позже узнаем, какие именно дроны двигались в нашу сторону.

«Разведывательный беспилотник Shark, работающий как ретранслятор, и с ним два ударных дрона Hornet», - рассказывает начальник расчета Игорь Сысолятин.

Hornet - новый беспилотник, и говорят - очень быстрый. Но «Оса» способна поражать цели скоростью до 500 метров в секунду. И Hornet ей по зубам вполне.

Дроны - вызов нынешнего дня. Однако в очном противостоянии технологий уверенный перевес - за классической «Осой».

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