Госдума приняла базовый закон о развитии ИИ в России

На пленарном заседании Госдумы в среду принят в третьем чтении закон, регулирующий разработку, внедрение и использование в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, а также предоставляет разработчикам доступ к государственным данным для их обучения.

Закон определяет большие фундаментальные модели ИИ как программы с не менее чем миллиардом параметров, способные решать задачи на уровне человека или выше и являющиеся основой для создания разных программных продуктов. Выделяются две основные категории таких моделей - суверенные и национальные.

Суверенная модель должна быть разработана российским юрлицом, полностью контролироваться им на всех этапах, быть технически воспроизводимой и размещаться в российских центрах обработки данных. Национальная модель также разрабатывается российской компанией, но может использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией.

Обе категории моделей должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Их разработчикам будут доступны меры господдержки. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем.

Документ предусматривает, что владельцы ИИ-сервисов обязаны уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на контент, условиях его использования и возможности выгрузки. В законе также указано, что использование объектов авторского права для анализа, сравнения, классификации и выявления закономерностей с помощью ИИ не будет считаться нарушением.

Кроме того, закон дает пользователям право маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью ИИ. Владельцы сайтов и программ с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны предоставить им техническую возможность размещать такие предупреждения на своих персональных страницах.