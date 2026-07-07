В ГД раскрыли понятия суверенных и национальных моделей ИИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный проект базового закона о поддержке развития технологии искусственного интеллекта. В нем вводятся определение ИИ и большой фундаментальной модели, разделение моделей на суверенные и национальные, рассказал «Звезде» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Простым языком, суверенная модель - это модель с российской пропиской. То есть полностью все компоненты, которые есть, начиная от техники, железа и заканчивая самими "мозгами" и вычислением, оно сделано все в Российской Федерации», - объяснил Ткачев.

По замыслу правительства, скорее всего, такие модели будут использоваться в основной критической инфраструктуре, в оборонном секторе и силовых структурах, предположил Ткачев. Все, что предполагает возможность использования иностранных модулей, отнесено к национальной модели.

«Это очень хорошее разделение с точки зрения баланса использования лучшей международной практики и перенесения их к себе, использования их для себя, прежде всего», - считает депутат.

Вторым важным вопросом законопроекта Ткачев назвал дискуссию вокруг авторских прав. Это касается использования произведений «и на вход, и на выход».

«Ну, на выход - естественно, если ты использовал большую модель, что-то сгенерировал, а я, условно, продал, использовал в юридических процессах чего-либо - это первая часть. А вторая часть - это большая генеративная модель, она-то и собирает информацию со всего интернета, в том числе которая имеет авторские права», - объяснил депутат.

По его словам, здесь важно правильно отрегулировать меру жесткости для российских компаний, чтобы они не проигрывали конкуренцию иностранным и могли развиваться. Третьим важным вопросом законопроекта Ткачев назвал проблему маркировки контента, который создает ИИ. По этому поводу есть разные мнения фракций.

Законопроект о развитии искусственного интеллекта в России предусматривает важную норму, предоставляющую разработчикам государственную поддержку для внедрения и развития технологий. Об этом ранее сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.