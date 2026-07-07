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Григоренко: закон об ИИ даст право разработчикам на господдержку

Дмитрий Григоренко отметил, что законопроект не устанавливает никаких запретов и ограничений.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 15:05
© Фото: Alexander Kazakov, Russian Govern, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Важным аспектом законопроекта о развитии искусственного интеллекта в России является отражение нормы, которое дает право разработчикам на поддержку со стороны государства, направленную на внедрение и развитие технологий. Об этом рассказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«На сегодняшний день идет конкуренция в технологиях и развитии искусственного интеллекта даже не между компаниями, а между странами. И каждая страна поддерживает своего разработчика», - отметил он.

Законопроект не устанавливает никаких запретов и ограничений, он направлен исключительно на поддержку, продолжил Григоренко. По его словам, предложенный закон позволит в дальнейшем реализовывать нормативно-правовое регулирование, которое будет необходимо под ту или иную конкретную задачу, с тем чтобы дальше соответствовать технологическим вызовам, которые стоят перед Россией.

Григоренко подчеркнул, что в законопроекте объясняется само понятие искусственного интеллекта. Он добавил, что это важно, поскольку именно от прояснения понятийного аппарата будет выстраиваться система внедрения и дальнейшего развития технологий.

Напомним, Госдума на заседании должна была рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ. Об этом ранее заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения - это три технологии будущего. Глава государства отметил, что у РФ хорошие перспективы в области искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #законопроект #госдума #правительство #заседание #Дмитрий Григоренко
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