Задержание под Киевом убийц Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, поможет «сохранить лицо» как Киеву, так и Евросоюзу. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» бывший народный депутат Верховной рады Украины, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Он указал, что, когда Анастасию Березовскую эвакуировали из Монако и из ЕС, везде «торчали уши» украинских спецслужб. Царев подчеркнул сложность операции - Березовскую объявил в розыск Интерпол, кругом были ее фотографии, покушение на Ермолаева вызвало чрезвычайный резонанс в Евросоюзе.

«Ее ищут - полиция, таможня, пограничники. Провезти ее через столько границ, через такое густонаселенное место, как Евросоюз, это было очень сложно. Говорят, что даже использовали дипломатические машины», - отметил Царев.

Поэтому, по словам Царева, версия европейских силовиков, которые занимались расследованием, сразу же предполагала, что за покушением на бизнесмена стоят спецслужбы Украины. При этом, отметил бывший народный депутат, с политической точки зрения в ЕС не хотели вмешивать в дело Киев.

«Из-за такого громкого резонанса, на который не рассчитывали на Украине, они начали думать, что им делать. Надо было как-то объяснить, как и почему украинские спецслужбы оказались в этом деле. Отрицать это было уже невозможно», - отметил Царев.

По мнению бывшего народного депутата Рады, первый зампред СБУ генерал-майор Александр Поклад воспользовался помощью советников-консультантов из британской разведслужбы MI6. Вместе они придумали версию для выхода из ситуации. Они сами задержали исполнителей убийства Березовской.

«Получается, логика такова - если за терактом стоит СБУ, то она же не будет сама организовывать задержание исполнителей», - объяснил политик.

По его мнению, теперь объяснять, почему в деле отовсюду «торчат уши» украинских спецслужб, будут эксцессом рядовых сотрудников, руководство СБУ к этому якобы не имело никакого отношения, глава киевского режима Владимир Зеленский не имел отношения - «видите, мы же задержали их».

«Сценарий, который сейчас разыгрывает СБУ, достаточно эффективный. Он позволяет и европейцам сохранить лицо в ситуации, когда ЕС отрывает деньги от своих пенсионеров, социальных статей для финансирования террористического режима. А с другой стороны, и Зеленскому тоже позволяет сохранить лицо. Он говорит: "Да, были отдельные люди, но мы их задержали, мы молодцы, боремся с терроризмом и сотрудничаем с европейскими властями"», - заключил Царев.

Ранее издание The Guardian выпустило материал, в котором объяснялось, что убийство Анастасии Березовской под Киевом, которую подозревают в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, может дорого обойтись Киеву. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб. Особенно остро это будет ощущаться на фоне того, что Зеленский прибыл на саммит НАТО в Турцию за поддержкой Запада. Тело Березовской с огнестрельным ранением нашли закопанным под Киевом 6 июля. По делу задержали действующего офицера ГУР Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 29 июня на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. В результате пострадали три человека - двое взрослых и несовершеннолетний. По предварительным данным следствия, преступник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом и быстро скрылся с места происшествия.