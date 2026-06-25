Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорник ВСУ в районе Красного Лимана

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесли военнослужащие 176-го отряда радиационной, химической и биологической защиты 25-й общевойсковой армии. Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки с применением беспилотников.

После получения координат экипаж «Солнцепека» выдвинулся на огневую позицию и нанес залп термобарическими боеприпасами по выявленному скоплению украинских военнослужащих на укрепленных позициях.

Результаты удара подтвердили разведывательные беспилотники, которые в режиме реального времени зафиксировали уничтожение опорного пункта.

В Минобороны отметили, что ликвидация укрепленной позиции позволила штурмовым подразделениям 25-й общевойсковой армии продолжить продвижение в Красном Лимане на одном из ключевых участков фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.